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В Одессе простились с погибшими на пожаре студентками: фото

26 декабря, 14:56

Траурная церемония прошла на Валиховском переулке

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

В Одессе проводили в последний путь двух погибших во время пожара в колледже на Троицкой студенток. Об этом сообщает Odessa.online.

Траурная церемония состоялась утром 26 декабря в Валиховском переулке. Родственники, друзья и однокурсники простились с 16-летними Екатериной Пяночкиной и Юлией Маркиной.

Екатерину Пяночкину похоронят в селе Подгорное Беляевского района.

Похороны Юлии Маркиной пройдут в селе Красноселка.

Напомним, ранее стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса похороны прощание студентки колледж пожары

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