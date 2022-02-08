В Одессе пьяная девушка выпрыгнула с 5-го этажа (фото, видео)

Она погибла еще до приезда медиков

Вероятно, девушка выпрыгнула из окна из-за конфликта с парнем/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Одессе девушка совершила самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Она погибла.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Как пишут в Telegram-канале, девушка выпрыгнула из окна 5-го этажа. Она погибла еще до приезда скорой помощи. Отмечается, что она была в состоянии алкогольного опьянения и поссорилась со своим парнем.

Самоубийства в Украине

Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине являются довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.

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