В Одессе пьяная девушка выпрыгнула с 5-го этажа (фото, видео)

В Одессе девушка совершила самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Она погибла.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
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Как пишут в Telegram-канале, девушка выпрыгнула из окна 5-го этажа. Она погибла еще до приезда скорой помощи. Отмечается, что она была в состоянии алкогольного опьянения и поссорилась со своим парнем.
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Самоубийства в Украине
Как пишет Wikipedia, самоубийства в Украине являются довольно распространенной причиной преждевременной смерти и серьезной социальной проблемой. По состоянию на 2016 год Украина занимала 14-е место в мире по количеству самоубийств (9952 случая в год). Самоубийство — одна из основных причин гибели солдат украинской армии в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году.
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