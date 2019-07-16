В Одессе пытались ограбить склад зенитного дивизиона ВСУ

Караульный ранил грабителя, который оказался 18-летним жителем Киева

Иллюстрация. Фото: Facebook

В Одессе около четырех часов утра 16 июля произошла попытка ограбления склада Вооруженных сил Украины, где хранилось имущество зенитного ракетного дивизиона.

Как сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, караульному пришлось стрелять на поражение из автомата, чтобы задержать злоумышленника.

"Патрульный территории обнаружил движение неизвестного человека возле техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который в считанные минуты прибыл на место с группой усиления. Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества. Он применил против дежурной смены слезоточивый газ и попытался сбежать", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, далее караул действовал в соответствии с Уставом: предупреждение, предупредительный выстрел и выстрел на поражение. В результате злоумышленник получил ранение из автомата АК-74 в ногу.

Кроме баллончика со слезоточивым газом у нарушителя обнаружили инструмент, средства связи и сумки для переноски краденого. Сразу было установлено, что задержанный действовал не один, а с группой из еще трех человек, которые ждали его в автомобили. Остальных злоумышленников задержать не удалось.

"Солдат не растерялся в кризисной ситуации, действовал уверенно, стрелял метко, чтобы нанести наименьший ущерб нарушителю. После тщательного изучения происшествия командование части планирует поощрить военнослужащего", – оценил действия караульного начальник Управления безопасности военной службы командования ВВС полковник Игорь Педан.

Нарушителю сразу же оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение. По словам задержанного, ему – 18 лет, и он проживает в Киеве.

Напомним, ранее под Киевом вспыхнул пожар на частном швейном предприятии, которое занималось пошивом армейского обмундирования.Двухэтажное здание склада загорелось поздним вечером и огонь распространился на площадь в полторы тысячи квадратных метров.

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