В Одессе разборки школьниц из-за ухажера переросли в побоище: появились подробности

В Одессе школьный любовный треугольник перерос в побоище: пятиминутное видео с избиением группы девочек-подростков своей сверстницы, которое появилось в сети, вызвало громкий скандал.

Как оказалось, девочку избивали возле заброшенного здания в микрорайоне Черемушки, а ролик менее чем за сутки набрал более 130 тысяч просмотров. Пострадавшей в сети предлагают помощь, копы проводят расследование, а нападавшие в свою очередь стали жертвами онлайн-травли.

По предварительным данным, конфликт между одноклассницами в возрасте от 13 до 15 лет, произошел из-за бывшего парня одной из девушек, который якобы стал оказывать знаки внимания пострадавшей. Жестокость девочек, которые били соперницу ногами по голове и таскали за волосы, удивила даже видавших виды правоохранителей.

В полиции квалифицировали происшествие по ст. 296 УК Украины ("Хулиганство") и внесли данные в Единый реестр досудебных расследований, а родителей нападавших уже привлекли к административной ответственности.

"Хочется, чтобы мы, взрослые, могли научить наших детей мирному разрешению конфликтов, пониманию, что любое действие имеет свои последствия и не допускать такой вопиющей жестокости по отношению к окружающим", — заявил начальник следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шайхет.

В свою очередь, омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что "о моральном аспекте произошедшего нечего говорить".

"Сейчас личности девочек установлены, открыто уголовное производство. Пострадавшая получает всю необходимую помощь, в том числе и психологическую", — отметила она.

В мэрии также пристально следят за развитием ситуации.

"Для всех взрослых эта ситуация — далеко не первый сигнал бедствия, дети фактически остаются без нашего внимания, работа, быт, проблемы, и самые родные люди в стороне. Школам главное — предупредить возможные рецидивы", — заявила глава гордепартамента образования и науки Елена Буйневич, призвав не опускаться до травли самих нападавших.

Пострадавшей девочке сейчас оказывают посильную помощь.

"Нам удалось выйти на связь с мамой, она, как оказалось, об этой ситуации вообще ничего не знала и была готова ехать в полицию, но через 15 минут перезвонила и сказала, что писать заявление не будет, — рассказала нам волонтер Екатерина Раскидная, которая опубликовала видео. — Ребенок прошел медобследование, с ней работают психологи. С нами связались люди, которые работают в спортивном комплексе, и предложили бесплатные занятия ребенку. Люди откликнулись, и это радует".

А вот против нападавших интернет-пользователи развернули настоящую антикампанию: в сети публикуют ссылки на страницы махавших кулаками школьниц, которые уже пестрят угрозами.

"Это и есть самое прямое доказательство того, что в таком обществе дети нормальными расти не могут. А еще некоторые фанаты суда Линча додумались выкладывать личные данные детей, фото, адреса жительства. Стоит ли говорить, к чему это может привести?" — напомнил глава платформы "Защита прав детей" Дмитрий Ревун.

Чиновники и общественники признают: проблема буллинга — травли — достаточно распространена и для решения родителям и учителям необходимо работать сообща.

"Зачастую педагоги проводят работу с родителями детей, которые затевают травлю. Те, в свою очередь, если они сознательные, обычно ставят чадам условия вроде лишения планшета. Разрешение конфликта во многом зависит и от реакции родителей на проделки", — рассказала нам учительница одной из школ Оксана Харченко.

Разговор со взрослыми и новая школа

Родителям детей, которые столкнулись с травлей и угрозами, психологи советуют действовать, не дожидаясь обострения конфликта. Можно попробовать связаться с родителями организаторов буллинга, чтобы решить проблему на уровне взрослых, однако сразу стоит задуматься о смене школы.

"Нельзя, чтобы ребенок оставался в школе, тогда травма будет постоянно обновляться, будут возникать неприятные воспоминания", — пояснила нам психолог Анжелика Александрович, уточнив, что в такой ситуации стоит обратиться к специалисту, который поможет пережить стресс и отбросить образ жертвы. В случае же насилия со стороны других детей важно сразу обращаться в полицию.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Стоит отметить, что случаи подростковой жестокости в Украине становятся все более частым явлением: сайт "Сегодня" собрал наиболее резонансные из них, произошедшие в последнее время.