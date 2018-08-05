Избиение школьницы в Одессе: родители оштрафованы на 51 гривну, подросткам грозит уголовная ответственность
Если подростков признают невиновными, родители потерпевшей могут потребовать уголовной ответственности в отношении родителей обидчиц
Родители девочек-подростков, которые жестоко избили свою сверстницу и сняли это на видео, оштрафованы на 51 гривну. Расследование ситуации еще продолжается, и обидчикам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщил советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает "Украинская Служба Информации".
В результате инцидента полиция привлекла родителей подростков, избивших сверстницу, к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в сумме 51 гривны. Однако расследование ситуации еще продолжается.
"Что будет с подростками дальше, решится по результатам следствия. Согласно законодательству Украины, дети старше 12 лет уже могут в некотором смысле нести ответственность за содеянное самостоятельно, вплоть до исправительной колонии", – рассказал Руслан Форостяк.
Он также подчеркнул, что даже в случае, если подростков признают невиновными, родители потерпевшей могут потребовать уголовной ответственности в отношении родителей обидчиков.
Как известно, девочке-подростку, которую избили, оказывается вся необходимая помощь, в том числе, психологическая.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.
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