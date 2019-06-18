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В Одессе разоблачили банду торговцев оружием

18 июня, 02:00

Преступники сбывали оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали группировку, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов в городе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав группировки входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей. Мужчины скупали незаконно полученное оружие и сбывали его представителям криминальных кругов.

Двух участников банды задержали в Одессе при попытке продажи автомата, винтовки Браунинг, двух боевых гранат РГО и РГД-5 с запалами к ним. Задержанным уже объявили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям", - рассказали в СБУ.

Напомним, не так давно в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Как сообщалось ранее, в Киеве был задержан мужчина, который продавал любое вооружение "на заказ". 

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Тег Одесса, оружие, банда, задержание, торговля оружием

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