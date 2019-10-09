В Одессе ревнивец с топором напал на нового парня своей бывшей и его брата

Мужчина пришел в ярость, узнав, что бывшая девушка встречается с его другом

Иллюстрация. Фото: nashbulat

В Малиновском районе Одессы мужчина пришел с топором к дому знакомого, который начал встречаться с его бывшей девушкой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 39-летний одессит подстерег хозяев и вначале избил брата своей бывшей, который проходил мимо, а позже, когда вернулась девушка со своим новым возлюбленным, злоумышленник ударил его топором по голове и убежал.

Стражи порядка по горячим следам задержали злоумышленника в нескольких кварталах от места преступления.

Пострадавших доставили в больницу: одного — с ссадинами на лице, второго — в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали как "нанесение легких телесных повреждений" и "покушение на убийство". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Тернопольской области ревнивец жестоко расправился со знакомой девушкой-студенткой, нанеся ей около десяти ножевых ранений. Также был ранен парень, который попытался заступиться за женщину.

Также мы писали о том, как в Змиевском районе Харьковской области мужчина приревновал свою жену и попытался расправиться с соперником – он стрелял в него, после чего поджег два дома и автомобиль, а потом попытался покончить с собой.

Стоит напомнить также о случае в США, когда американец чудом уклонился от летящего ему в голову топора. Невероятная реакция помогла мужчине избежать тяжелых травм.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram