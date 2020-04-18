В Одессе СБУ поймала боевика "ДНР": подробности (фото)

Мужчина около двух лет скрывал свою причастность к оккупантам

В Одессе сотрудники службы безопасности задержали бывшего участника так называемой "ДНР". В ряды боевиков мужчина вступил еще шесть лет назад, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что задержанный – житель Донецка. В 2014 году он присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона боевиков "Шум". В его составе мужчина воевал против украинских военных в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака и Донецкого аэропорта.

Из рядов боевиков мужчина ушел в 2018 году. Сразу после этого он выехал на подконтрольную территорию Украины. Сначала боевик скрывался в Харькове и Киеве, а потом переехал в Одессу. Там он и получил новые документы и все это время скрывал свое прошлое.

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Во время задержания мужчина врал правоохранителям и пытался сопротивляться. Но это не помешало оперативника выполнить свою работу.

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"Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

Напомним, недавно контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика, который шесть лет находился во всеукраинском розыске.

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Также мы сообщали, что СБУ сдался "экс-министр аграрной политики ДНР".

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