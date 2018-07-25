В Одессе скончался прохожий, которого отказалась забирать "скорая"

В одном из парков Одессы, где недавно произошло отравление в детском саду, скончался мужчина, которого отказались госпитализировать медики "скорой". Об этом сообщает местное издание odessa.net.ua.

По словам очевидцев, мужчина сидел на лавочке в сквере еще со вчерашнего вечера. Сегодня утром его обнаружили работники местного кафе и вызвали медиков. Но когда на место прибыла карета скорой помощи, госпитализировать мужчину не стали.

Через некоторое время мужчина скончался и прохожие вызвали полицию. Как сообщили в полиции, на данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "Умышленное убийство". Для установления причин смерти тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Не так давно на промрынке "7 километр" в Одессе обнаружили труп пожилого мужчины. Согласно предварительным результатам медицинского осмотра, причиной смерти мужчины, вероятнее всего, стал оторвавшийся тромб.

Ранее мы сообщали, что на окраине Одессы нашли убитым пропавшего парня. На теле погибшего обнаружены признаки насильственной смерти. 19 мая парень был в гостях в районе Малиновского рынка. Вечером он возвращался домой в район Ивановского моста, однако по дороге пропал и на связь не вышел.