Отравление в детском саду в Одессе: в полиции рассказали подробности

Полиция начала расследование отравления детей в одном из детских садов в Одессе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Напомним, ранее сообщалось от том, что в детском саду №135 произошло массовое отравление среди детей. По словам родителей, в детском саду на улице Черняховского, 12а заболели около 50 детей.

В свою очередь в полиции сообщили, что пока никаких заявлений от граждан не поступало. Но на данный момент в больнице проходят лечение двое воспитанников детского сада с диагнозом "острый гастроэнтероколит".

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", – отметили правоохранители.

Как сообщалось, в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Кроме того, не так давно было зафиксировано новое отравление в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино": пострадали 8 детей и 2 взрослых.