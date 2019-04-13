В Одессе снова произошли стычки в Летнем театре: появились фото и видео

Стычка произошла между сторонниками и противниками строительства в Летнем театре













В Одессе произошли стычки в Летнем театре, в которых приняли участие сторонники строительства концертной площадки и активисты, которые выступают за сохранение там зеленой зоны.

Как сообщает "Думская", в событиях принимали участие несколько десятков активистов общественных организаций, которые выступили за возвращение этой площадки в коммунальную собственность. Одновременно на месте присутствуют активисты, которые поддерживают проект благоустройства.

В ходе митинга один из противников работ, активист Виталий Устименко, потребовал убрать будку охраны, установленную у ворот театра: "Эта будка установлена незаконно".

Во время спора между сторонами произошла потасовка. Затем продолжилась словесная перепалка, однако до серьезной драки не дошло.

Ранее директор фирмы "Городской Летний театр" Дмитрий Шпинарев пояснил, что там ведется уборка и подготовка к созданию концертной площадки — этот проект одобрил как собственник строений театра, так и исполком горсовета.

"Чтобы не было никаких инсинуаций, на основании вывода управления культурного наследия и Закона "Об охране культурного наследия", мы начали уборку и приведение в порядок территории Летнего театра. Вывоз мусора займет дней пять. Затем будем менять старую плитку. Любой, кто хочет, может подойти в Летний театр и это увидеть", — написал он.

Напомним, в Одессе разгорелся новый строительный скандал. Общественники заявили, что Летний театр в Горсаду хотят застроить, а деревья на его территории — спилить.

Возмущенные одесситы собрались на акцию протеста, которая переросла в конфликты с полицейскими.

Ситуацией вокруг спорного участка заинтересовались даже в Одесской ОГА.

"Я принял решение инициировать проверку законности действий, которые сделали возможным потенциальное строительство торгово-развлекательного центра на территории Летнего театра, – заявил губернатор Одесской области Максим Степанов. – Кроме того, я рекомендую горсовету Одессы провести переговоры с инвестором о том, чтобы выделить альтернативный участок для застройки".

Летний театр, по мнению чиновника, должен остаться общественным местом. Степанов предположил, что разместиться на территории Горсада смогут авторы проекта "Зеленый театр", который до этой осени работал в парке Шевченко. Администрация арт-пространства заявила, что лето 2017 года может оказаться последним в работе театра из-за непомерно высокой арендной платы за землю.

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