В Херсонской области чиновника избили в райадминистрации

В драке отличилось "лицо местного самоуправления"

Фото: Pixabay

В Голопристанской райгосадминистрации (Херсонская область) вчера произошла драка.

Об этом сообщила в Facebook глава РГА Татьяна Гасаненко.

По данным издания Новый день, пострадавшим оказался начальник отдела образования Валерий Котюк. Данный факт подтвердила его жена.

Пострадавший обратился в Олешковскую центральную районную больницу. По информации издания, предварительно у него диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Между тем, полиция Херсонской области сообщает, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам грабежа: по свидетельству главы РГА у ее подчиненного представитель местной власти отобрал мобильный телефон.

Как сообщалось, в Херсонской области обстреляли машины фирмы, охранявшей агропредприятие бывшего главы райадминистрации.

В Киеве нардеп Олег Барна напал на представителя кандидата в президенты Зеленского.

Ранее мы сообщали о том. чтов отставку подал глава Херсонской облгосадминистрации.

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