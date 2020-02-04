Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

В Одессе со скандалом демонтировали последний барельеф Жукову: фото и видео

4 февраля, 13:59

Демонтажа пытались не допустить пророссийские активисты во главе с местным депутатом

В Одессе активисты патриотических организаций и студенты национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома по улице Новосельского.

Демонтаж сопровождался скандалом – ему пытались помешать пророссийски настроенные горожане под руководством депутата областного совета Богдана Гиганова, но до драки дело не дошло — стороны ограничились словесной перепалкой, сообщает "Думская".

Реклама

Памятная доска была снята со стены дома, а после этого ее вывезли в неизвестном направлении.

Как рассказал участник событий Александр Ершов, одесские патриоты пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "о декоммунизации", под действие которого Жуков подпадает как один из руководителей тоталитарного государства и Коммунистической партии.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли серьезные потери
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Дом по улице Новосельского, на котором был установлен барельеф, является памятником архитектуры местного значения. Здание было построено в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году его реконструировали в студенческое общежитие. Сейчас в доме живут студенты исторического факультета ОНУ.

После Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

Напомним, ранее в в Харькове мэр города Геннадий Кернес, несмотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Георгии Жукове и рассказать о переименовании местным жителям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса ссср памятник демонтаж жуков

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окна
В Одессе горе-мать забыла про детей: ребенок от отчаяния чуть не выпрыгнул из окнаОдесса
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видеоОдесса
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видео
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видеоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...