В Одессе со скандалом демонтировали последний барельеф Жукову: фото и видео

Демонтажа пытались не допустить пророссийские активисты во главе с местным депутатом

В Одессе активисты патриотических организаций и студенты национального университета имени Мечникова демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома по улице Новосельского.

Демонтаж сопровождался скандалом – ему пытались помешать пророссийски настроенные горожане под руководством депутата областного совета Богдана Гиганова, но до драки дело не дошло — стороны ограничились словесной перепалкой, сообщает "Думская".

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Памятная доска была снята со стены дома, а после этого ее вывезли в неизвестном направлении.

Как рассказал участник событий Александр Ершов, одесские патриоты пять лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "о декоммунизации", под действие которого Жуков подпадает как один из руководителей тоталитарного государства и Коммунистической партии.

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Дом по улице Новосельского, на котором был установлен барельеф, является памятником архитектуры местного значения. Здание было построено в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году его реконструировали в студенческое общежитие. Сейчас в доме живут студенты исторического факультета ОНУ.

После Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

Напомним, ранее в в Харькове мэр города Геннадий Кернес, несмотря на решение Апелляционного административного суда, дал указания посчитать расходы на переименование, составить историческую справку о Георгии Жукове и рассказать о переименовании местным жителям.

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