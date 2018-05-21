В Одессе сотня активистов забросали яйцами офис бизнесмена: видео

Полицейские предпринимают все меры, чтобы не допустить развития конфликта

Около сотни активистов ряда патриотических организаций, в том числе "Совет общественной безопасности", "Автомайдан", "Самооборона Одессы", в понедельник днем забросали яйцами офис бизнесмена Романа Купера.

Активисты забросали офис яйцами, а также повредили автомобиль одной из охранных фирм, защищающих бизнесмена.

Причиной таких действий стал конфликт между руководителем "Совета общественной безопасности" Марком Гордиенко и Романом Купером. Последний обвинил общественника в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.

В свою очередь Гордиенко обнародовал документы и скриншоты, которые якобы свидетельствуют об уголовном прошлом Купера и его симпатии сепаратистам на востоке Украины.

Видео: Андрей Грушецки

В настоящее время на месте происшествия присутствует полиция, которая разделила стороны конфликта.

Как в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, полицейские предпринимают все меры, чтобы не допустить развития конфликта. На место происшествия прибыли сотрудники Киевского райотдела полиции, патрульной полиции, "полиции диалога", спецподразделения.

Информации о пострадавших во время инцидента нет. После того, как он будет урегулирован, полиция намерена дать правовую оценку действиям каждой из сторон.

Ранее мы писали, что украинские националисты прошли маршем по центральным улицам Одессы.

Напомним, активисты проникли в здание гостиницы "Большая Московская" на ул. Дерибасовской, которое является памятником архитектуры и уже более пяти лет закрыто. На балконах они вывесили плакаты с надписями: "Это собственность одесситов" и "Открыто для людей".