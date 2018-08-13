На запорожском курорте харьковчанина избили и отобрали сумку с деньгами

В курортном городе Мелитополь Запорожской области двое мужчин избили харьковчанина и отобрали у него сумку с деньгами. Об этом сообщает издание "Местные вести" со ссылкой на полицию региона.

Как рассказали копы, нападение произошло 10 августа, около 23:20: когда житель Харькова остановился возле магазина на улице Ломоносова, на него напали двое мужчин.

Злоумышленники избили жертву, отобрали у него сумку с деньгами и скрылись. Для розыска нападавших был введен в действие план "Сирена", однако задержать подозреваемых пока не удалось. Открыто уголовное производство по статье "грабеж".

Стоит отметить, что о сумме похищенного, а также о состоянии пострадавшего в полиции не сообщили.

Напомним, 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.