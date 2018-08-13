На запорожском курорте харьковчанина избили и отобрали сумку с деньгами

Сегодня, 04:16

Двое неизвестных атаковали мужчину прямо на улице

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В курортном городе Мелитополь Запорожской области двое мужчин избили харьковчанина и отобрали у него сумку с деньгами. Об этом сообщает издание "Местные вести" со ссылкой на полицию региона.

Как рассказали копы, нападение произошло 10 августа, около 23:20: когда житель Харькова остановился возле магазина на улице Ломоносова, на него напали двое мужчин.

Злоумышленники избили жертву, отобрали у него сумку с деньгами и скрылись. Для розыска нападавших был введен в действие план "Сирена", однако задержать подозреваемых пока не удалось. Открыто уголовное производство по статье "грабеж".

Стоит отметить, что о сумме похищенного, а также о состоянии пострадавшего в полиции не сообщили.

Напомним, 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.
Харьков, ограбление, нападение, Мелитополь, грабеж, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "На запорожском курорте харьковчанина избили и отобрали сумку с деньгами". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: pixabay.com

Вооруженное ограбление в Днепре: у инкассаторов отняли 500 тысяч гривен

Вчера, 17:40

Полиция ввела план "Перехват", который не принес результатов

Запорожье

Фото: Pixabay

На запорожском курорте мужчина "развлекался" стрельбой по проезжающим автомобилям

Вчера, 14:48

В результате инцидента пострадали женщина с ребенком
Загрузка...

Происшествия

Налет на ломбард в Киеве: преступники говорили на иностранном языке

Вчера, 13:59

В полиции утверждают, что злоумышленники тщательно готовились к преступлению

Украина

Фото: пресс-служба Министерства обороны Украины

Участника боевых действий на Донбассе избили в Бердянске

11 Августа, 17:18

Конфликт возник между молодым бойцом и местным жителем
Загрузка...