В Одессе мужчина облил кислотой ребенка

В Одессе, где недавно дебошир избил женщин на улице, на Французском бульваре 51-летний мужчина облил кислотой 12-летнего мальчика. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Инцидент произошел 14 августа. Как сообщили в полиции, мальчик с друзьями сильно шумели под окнами квартиры мужчины на первом этаже дома. Недовольный сосед мальчика распылил в его сторону неизвестное вещество, в результате чего на его шее, голове и туловище появились ожоги.

В свою очередь, мать пострадавшего обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет назад подстерегла вероятную любовницу мужа и облила соперницу кислотой, вызвав тем самым 76% процентов ожогов тела.

Ранее мы рассказывали, что 21-летнюю модель Решам Хан и ее двоюродного брата Джамиля Муктара в Лондоне неизвестные облили кислотой 21 июня 2017 года. После этого случая девушка была уверена, что обречена на затворническую жизнь.