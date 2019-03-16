В Одессе спецназовцы КОРДа задержали группировку вымогателей: опубликованы фото и видео
Вымогателей задержали на получении от жертвы крупной суммы и автомобиля
В Одессе бойцы спецназа КОРД задержали членов этнической преступной группировки, которых подозревают в вымогательстве.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, разоблачение рэкетиров провели сотрудники управления стратегических расследований под процессуальным управлением прокуратуры.
"В феврале на территории Суворовского района Одессы злоумышленники с применением насилия завладели денежными средствами потерпевшего на общую сумму около 110 тысяч гривен и его автомобилем Nissan. Но этого им показалось недостаточно, и они потребовали от мужчины еще денег", – говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили возможных участников этого преступления. Их задержали непосредственно во время получения от потерпевшего очередного "транша" – пяти тысяч долларов и автомобиля Hyundai.
Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.
Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.
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