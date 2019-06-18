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В Запорожской области "скорая" насмерть сбила человека

18 июня, 11:33

Медицинский автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС
Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС.

В городе Васильевка Запорожской области водитель скорой помощи наехал на пешехода, который переходил дорогу. От сильного удара пострадавший умер на месте ДТП.

Трагедия произошла 17 июня, недалеко от местной заправки. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, погибшим оказался 60-летний мужчина.

Как выяснилось, медицинский автомобиль ехал по вызову и сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Медики пытались спасти пострадавшего, однако он умер от полученных травм.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, запорожская область, смертельное ДТП

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Источник:

Сегодня

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