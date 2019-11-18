В Одессе у школьников обнаружили опасный вирус

В Одессе среди школьников и воспитанников детсадов распространяется вирус болезни Коксаки – очень заразное заболевание, которое характеризуется сыпью на ладонях ребенка.

Как заявила директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, родителям не стоит водить своих детей в школы и детсады, если у них есть признаки вирусных заболеваний. Если учитель обнаружит в классе больного ребенка, его необходимо удалить с уроков в изолятор медпункта до прибытия родителей, сообщает 048.ua.

Чиновница отметила также, что болезнь по своим признакам схожа с ОРВИ (Общими респираторными вирусными инфекциями) и также относится к категории респираторных вирусных инфекций, но очень быстро распространяется.

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Главное отличие болезни Коксаки от обычного ОРВИ – наличие сыпи на ладонях ребенка. Как сообщила Елена Буйневич, болезнь очень заразна: если в школе заболевает один человек, то очень быстро могут заболеть все, с кем он контактировал, предупредила Буйневич.

Ранее мы сообщали о том, что в одной из школ Беляевского района Одесской области была зафиксирована вспышка вирусного гепатита.

Напомним, в конце прошлой недели в черниговской школе № 7 зафиксирована вспышка гепатита. Из-за распространения заболевания медики с 25 октября госпитализировали 12 учеников и сотрудницу пищеблока. В дальнейшем количество госпитализированных детей возросло.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается расследование.

В учебном заведении осуществляются усиленные санитарно-гигиенические мероприятия. Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы водопроводной воды и продукции школьного буфета. Занятия в школе, которую посещают более 800 учеников, были приостановлены до 1 ноября.

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