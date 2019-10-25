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В Черниговской школе зафиксировали вспышку гепатита: 13 человек в больнице

25 октября, 21:17

В учебном заведении проходят проверки

/ Фото: Pixabay

В Чернигове в общеобразовательной школе зафиксировали 13 случаев заболевания вирусным гепатитом. Об этом сообщил телеканал UA:Чернигов.

"Сейчас зафиксировано 13 случаев гепатита в седьмой школе. У 5 детей и в посудомойки обнаружили гепатит типа "А", – говорится в сообщении.

По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализированы в инфекционное отделение медицинского учреждения. В восьми детей тип вируса еще устанавливается.

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Как сообщил начальник отдела главного управления Госпотребслужбы в области Павел Моргацкий, в 7-й школе провели санитарно-эпидемиологическое обследование. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета школы, а также вода из водопровода.

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Напомним, ранее в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Кроме того, мы сообщали, что в Ровенской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди гостей рок-фестиваля "Тарас Бульба", который проходил в городе Дубно.

Также в Харьковской области в некоторых водоемах были найдены возбудители гепатита А и энтеровирусной инфекции.

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