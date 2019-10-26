Вспышка гепатита в Чернигове: полиция открыла дело

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту заболевания детей и работницы пищеблока на гепатит в школе №7 в Чернигове. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черниговской области.

Так, полиция проводит досудебное расследование в рамках производства, открытого по статье о нарушении санитарных правил и норм.

"По данному факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", – сказано в сообщении.

Как отмечается, такое правонарушение наказывается штрафами, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

Кроме того, мы писали о том, что можно подхватить в загрязненных водоемах в Украине. Каждый год в Минздраве публикуют список пляжей, непригодных для купания.

Так, в Харьковской области в некоторых водоемах были найдены возбудители гепатита А и энтеровирусной инфекции. Стоит добавить, что на сайте лабораторного центра размещена специальная интерактивная карта, в которой отражены нежелательные для купания места в области.

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