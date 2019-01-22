В Одессе в ресторане на территории санатория прогремел взрыв
С внешней стороны здания ресторана было заложено взрывное устройство
В Одессе на территории санатория прогремел взрыв. Взрывное устройство привели в здании ресторана, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О взрыве спасателям стало известно сегодня утром в 8:08. Инцидент произошел в ресторане "Блеф" на первом этаже двухэтажного частного ресторана "Блеф", который расположен на территории санатория "Чкаловский". Как выяснилось, в действие было приведено взрывное устройство, заложенное с внешней стороны здания, в районе окна прачечной. В результате взрыва были разрушены окна и отделка стен. Погибших и пострадавших нет.
На данный момент на месте взрыва работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.
"После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификации", – отметили в полиции.
Напомним, вчера, 21 января, в Одессе возле ресторанного комплекса в Ванном переулке произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Кроме того, ранее в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако происшествие вызвало серьезный резонанс.
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