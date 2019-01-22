В Одессе в ресторане на территории санатория прогремел взрыв

С внешней стороны здания ресторана было заложено взрывное устройство

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе в ресторане на территории санатория прогремел взрыв //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6df/b4d/5c46dfb4d3bc4.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6df/b4d/5c46dfb4d3bc4.jpg 2019-01-22T11:17:00+02:00 Одесса С внешней стороны здания ресторана было заложено взрывное устройство

В Одессе на территории санатория прогремел взрыв. Взрывное устройство привели в здании ресторана, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.







О взрыве спасателям стало известно сегодня утром в 8:08. Инцидент произошел в ресторане "Блеф" на первом этаже двухэтажного частного ресторана "Блеф", который расположен на территории санатория "Чкаловский". Как выяснилось, в действие было приведено взрывное устройство, заложенное с внешней стороны здания, в районе окна прачечной. В результате взрыва были разрушены окна и отделка стен. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент на месте взрыва работают наряды полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, кинологи и специалисты взрывотехнического управления.

"После проведения проверки события будет предоставлена соответствующая правовая квалификации", – отметили в полиции.

Напомним, вчера, 21 января, в Одессе возле ресторанного комплекса в Ванном переулке произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Кроме того, ранее в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, однако происшествие вызвало серьезный резонанс.

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе в ресторане на территории санатория прогремел взрыв". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...