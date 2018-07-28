Тройное ДТП в Одессе: четыре человека получили ранения

На Объездной дороге Одессы 27 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого четыре человека были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, водитель Toyota, совершая маневр, не убедился в его безопасности и в него врезался Chevrolet, который продолжил движение по инерции и на полосе встречного движения столкнулся с Mersedes.







Среди пострадавших оказались водитель Chevrolet, пассажир Toyota, а также водитель и пассажир автомобиля Mersedes. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, 27 июля в Одессе на перекрестке улиц Малиновского и Луганской произошло еще одно тройное ДТП, в котором один автомобиль перевернулся, а другой был отброшен в светофорный столб.

Ранее в Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с шестилетним ребенком.

Позже выяснилось, что погибшие – жена и сын сотрудника полиции, а возможный виновник аварии был пьян. Водителя-харьковчанина задержали и предъявили ему обвинения.