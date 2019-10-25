В Одессе водитель-хитрец вынудил пассажиров трамвая толкать его машину руками

Машину незадачливого водителя пришлось выталкивать пассажирам трамвая / Фото: Сегодня

В Одессе водитель решил схитрить и объехать затор по трамвайным рельсам, но после того, как его постигла неудача и он застрял, заблокировав движение, помогать ему пришлось пассажирам трамваев – люди вручную вытолкали автомобиль с рельсов, чтобы поскорее попасть домой.

В Одессе во время движения трамвая произошел курьезный инцидент – крупный мужчина весом своего тела выдавил стекло.

"Водитель трамвая, отъезжая от 5-й станции Люстдорфской дороги, услышала какой-то треск и звон. Она остановила вагон, вышла в салон и выяснила, что одно из стекол обрушилось наружу. В ходе разбирательства мужчина очень крупного телосложения признался, что облокотился на стекло и выдавил его. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе Одесского управления электротранспорта.

Напомним, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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