В Одессе водители превратили сквер в парковку: фото

В Одессе на месте парка "Азербайджан", на 4-й станции Большого Фонтана, появилась стихийная парковка.
Как сообщает "Думская", в сквере ежедневно ставят десятки автомобилей, а местные жители пожаловались на захват зеленой зоны.
Одесситы рассказали, что парковку на газонах парка устроили несколько недель назад, а на замечания водители не реагируют, продолжая парковать автомобили в сквере.
Стоит отметить, что городские власти обещали благоустроить эту зеленую зону, однако работы так и не начались.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области естественные песчаные пляжи Санжейки, Грибовки и Каролино-Бугаза отдыхающие превращают в автопарковку. Машины на пляжах заметили с одесскими номерами, но есть и гости из других регионов Украины, а также иностранцы
Ранее мы сообщали, что несмотря на запреты пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие.
Стоит напомнить также, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.
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