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В Одессе военные моряки провели молебен за освобождение побратимов

Сегодня, 17:54

Моряки молились за освобождение побратимов и за их родственников

В Одессе помолились за освобождение пленных моряков
В Одессе помолились за освобождение пленных моряков. Фото: Сегодня
В Одессе военные моряки провели молебен за освобождение побратимов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8f7/57e/5c98f757eba9d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8f7/57e/5c98f757eba9d.png Одесса Моряки молились за освобождение побратимов и за их родственников

В Одессе утреннее построение на базе военных моряков началось с молебна за освобождение пленных побратимов.

Представители различных религиозных конфессий провели богослужение за освобождение военных, и за их родственников, которые их ждут на Родине. 24 украинских моряка, захваченных россиянами в Черном море, уже четыре месяца находятся в московском СИЗО.

"Мы, в первую очередь, просим Господа Бога за освобождение. Воля, свобода – это один из самых больших даров Божьих. И сейчас, когда наши братья в неволе, у них забрали один из Богом данных даров", – заявил отец Александр Сверчинский, военно-морской капеллан Украинской греко-католической церкви.

"Нет в Украине равнодушного человека, который бы каким-то образом не был причастен к процессу скорейшего их освобождения, начиная от президента Украины и заканчивая неравнодушными украинцами, которые кораблики делали и флаги поднимали. Для военных, которые сейчас проходят службу, это также очень важно, поскольку это наши братья, побратимы", – добавил Андрей Урсул, заместитель командующего ВМС Украины.

Ранее сообщалось, что российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам

Позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней – их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. 

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Тег ВМС, молебен, военные, молитва, пленные моряки

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