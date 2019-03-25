В Одессе военные моряки провели молебен за освобождение побратимов
Моряки молились за освобождение побратимов и за их родственников
В Одессе утреннее построение на базе военных моряков началось с молебна за освобождение пленных побратимов.
Представители различных религиозных конфессий провели богослужение за освобождение военных, и за их родственников, которые их ждут на Родине. 24 украинских моряка, захваченных россиянами в Черном море, уже четыре месяца находятся в московском СИЗО.
"Мы, в первую очередь, просим Господа Бога за освобождение. Воля, свобода – это один из самых больших даров Божьих. И сейчас, когда наши братья в неволе, у них забрали один из Богом данных даров", – заявил отец Александр Сверчинский, военно-морской капеллан Украинской греко-католической церкви.
"Нет в Украине равнодушного человека, который бы каким-то образом не был причастен к процессу скорейшего их освобождения, начиная от президента Украины и заканчивая неравнодушными украинцами, которые кораблики делали и флаги поднимали. Для военных, которые сейчас проходят службу, это также очень важно, поскольку это наши братья, побратимы", – добавил Андрей Урсул, заместитель командующего ВМС Украины.
Ранее сообщалось, что российское следствие назначило психиатрические экспертизы всем 24 военнопленным украинским морякам.
Позиция адвокатов относительно данных экспертиз остаётся прежней – их проведение в отношении военнопленных украинских моряков является незаконным, нарушает нормы международного гуманитарного права, в том числе III Женевской конвенции 1949 года, и является обращением, унижающим достоинство и честь военнопленных.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
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