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В Одессе военных тренируют на симуляторе, как в Англии

Сегодня, 21:06

В Одесской военной академии внедряют новые методики обучения

Виртуальное управление огнем. Фото: vaodesa.mil.gov.ua
Виртуальное управление огнем. Фото: vaodesa.mil.gov.ua.
В Одессе военных тренируют на симуляторе, как в Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b00/c06/5c6b00c063d67.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b00/c06/5c6b00c063d67.png Одесса В Одесской военной академии внедряют новые методики обучения

Будущих военных учат решать боевые задачи и принимать оперативные решения на виртуальном поле боя. В Одесской военной академии внедряют новые методики обучения. Как рассказали в пресс-службе учебного заведения, для этого на шести кафедрах увеличили количество занятий, при проведении которых используют интерактивные технологии.  

Так, на кафедре огневой подготовки навыки по управлению огнем отрабатывают на тактическом симуляторе боя Virtual Battlespace-3, на которых учатся военные армий США и Великобритании. А курсанты кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин работают на платформе Moodle, известной как виртуальная обучающая среда, где дистанционно получают необходимые знания. 

"Дальнейшее внедрение инновационных технологий в процесс образования позволит преподавателям максимально плодотворно использовать имеющуюся учебно-материальную базу", — отметили в пресс-службе академии.

Напомним, недавно в Винницкой и Херсонской областях стартовали военные учения. Кроме того, в Украине начались военные учения "Чистое небо" при участии авиации.

Также мы сообщали о том, как в Днепропетровской области военные из 24-го отдельного штурмового батальона провели масштабные учения. Маневры проходили на Новомосковском общевойсковом полигоне – отрабатывалась подготовку к оборонительному бою, его ведение и наступательные действия.

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Тег военные, учения, симулятор

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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