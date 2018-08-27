В Одессе возле ТЦ "Афина" загорелся припаркованный автомобиль: видео

27 августа 2018 года около 01:25 в Одессе произошло возгорание автомобиля припаркованного возле торгового центра "Афина" на Греческой площади. Видео опубликовал в Фейсбук Борис Богомольный. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в июле в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. В результате пожара полностью сгорел один легковой автомобиль, три остальные получили значительные повреждения. На данный момент причина пожара устанавливается, но, по предварительным данным, произошел поджог.

Ранее мы писали, что в Коммунарском районе Запорожья загорелся автомобиль Fiat Doblo, пострадал его владелец. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел 21 августа в 19:00 на улице Складской. Огонь спасателям пришлось тушить в течение 40 минут. В результате пожара пострадал владелец автомобиля: его госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы.

Как отметили спасатели, на данный момент причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

Также мы писали, что на территории ровенской АЗС неизвестные подожгли внедорожник Jeep.