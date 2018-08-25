В Мукачево произошел масштабный пожар на складах "Новой почты"

В компании заявили, что стоимость всех потерянных посылок будет компенсирована

В Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составляет более двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки "Новая почта" по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная", – говорится в сообщении.

Над ликвидацией пожара работало 10 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники, а также свыше 50 спасателей.

Отмечается, что в 22:25 пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

В компании "Новая почта" прокомментировали произошедшее.

"На терминале "Нова Пошта" в Мукачево произошло возгорание. Пострадавших нет. Терминал был оборудован всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности. После того, как будет получен доступ на территорию терминала будет осуществлена оценка убытков. Стоимость всех потерянных посылок будет компенсирована", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в Харьковской области на частном предприятии по переработке пластиковых изделий произошел масштабный пожар.

Ранее в центре Харькова на улице Университетской вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. С огнем боролись 116 спасателей и 23 единицы техники – им потребовалось 16 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.

Кроме того, 20 августа в Запорожье на заводе по переработке резины на одном из складов произошел пожар. Огонь охватил тысячу автомобильных шин.