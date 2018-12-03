В Одессе вынесли приговор экс-чиновнице областной администрации

Бывшая чиновница Одесской областной госадминистрации, которая временно исполняла обязанности директора Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, получила шесть лет тюрьмы за взяточничество. Соответствующий приговор вынес Приморский районный суд города.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины, бывшую чиновницу также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях и компаниях любой формы собственности в течение трех лет, а ее имущество конфискуют.

"Она получила от субъекта хозяйствования неправомерную выгоду общей суммой в 1 000 450 грн", — сообщили в ведомстве, добавив, что за эти деньги чиновница должна была подписать акты приема выполненных строительных работ и своевременно подать их в областное подразделение казначейской службы, чтобы предприниматель получил оплату.

Напомним, ранее мы сообщали, что был задержан чиновник, требовавший взятки за размещение кофемашин в парке Киева. Замдиректора коммунального предприятия получил от бизнесмена 12 тысяч гривен.

Кроме того, в октябре на взятке в 560 тысяч гривен задержали замглавы "Ледового стадиона" в Киеве. Чиновник за деньги разрешил подключить к электричеству жилой дом.