В Одессе за пять месяцев в авариях погибли десятки пешеходов

В авариях на улицах Одессы с начала года погиб 41 пешеход и еще 246 получил травмы

Фото: Getty Images

Патрульная полиция Одессы опубликовала шокирующую статистику по дорожно-транспортным происшествиям: за пять месяцев в Южной Пальмире было зафиксировано 261 ДТП с участием пешеходов.

При этом 41 человек погиб, а 246 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции. Только за утро 19 июня патрульные зафиксировали две аварии с пострадавшими пешеходами – в Суворовском и Приморском районах города.

"На улице Бочарова водитель автомобиля Mitsubishi не уступил преимущества в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу", – сообщили в полиции.

Второе ДТП произошло на углу улиц Осипова и Успенской в центре города.

"Водитель BMW совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали", – заявили в ведомстве.

Патрульные напомнили о необходимости соблюдений правил дорожного движения.

"Во время проезда по нерегулируемым пешеходным переходам водители должны быть крайне внимательны, заблаговременно снижать скорость движения и уважать других участников дорожного движения", – заявили в полиции.

Копы добавили, что "каждому пешеходу нужно всегда помнить, что он является участником дорожного движения, который влияет на ситуацию на дороге, а водителю – знать, что на нем лежит ответственность за жизнь другого человека".

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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