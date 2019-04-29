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Пограничники поймали китайцев, которые вербовали украинок для секс-услуг за рубежом

29 апреля, 14:19

Гражданин Китая пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua.

Правоохранители Одесской области провели специальную операцию по задержанию организаторов канала торговли людьми. Одного из злоумышленников, гражданина Китая, задержали в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса "Киев-Пекин". Он как раз пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года для их дальнейшей эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг.

О возможной причастности гражданина Китая в преступления, связанного с торговлей людьми, оперативные сотрудники Госпогранслужбы узнали заранее. Они установили, что иностранец путем обмана осуществляет активные действия по вербовке молодых девушек Одесской для привлечения в секс индустрии за пределами Украины.

Вместе с тем, в рамках данного уголовного производства, почти одновременно в г.. Одесса задержан еще один фигурант – гражданина Китая, который также подозревается в совершении данного преступления.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.149 УК Украины "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", в рамках которого правоохранители задокументировали преступление. Сейчас иностранцам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.

Напомним, в Одессе будут судить иностранку, отправлявшую украинок в бельгийские бордели. Попалась полиции в "Борисполе".

Ранее харьковские пограничники перекрыли канал "поставки" украинок в сексуальное рабство в Россию. Организатора незаконной схемы задержали, а с девушками провели профилактическую беседу.


Напомним, недавно в аэропорту Запорожья сотрудники СБУ задержали торговку людьми, которая пыталась переправить двух девушек в одну из стран Ближнего Востока. Как выяснилось, жительница Мариуполя занималась переправкой молодых украинок за границу, обещая им работу в заведениях общепита, а также значительные заработки. На самом же деле девушек заставляли отрабатывать деньги, оказывая интимные услуги. За каждую переправленную девушку злоумышленница получала 300 долларов.

Также мы сообщали о том, что от торговли людьми уже пострадало более 230 тысяч украинцев. Также мы писали о мнении экспертов по поводу того, кто больше других рискует попасть в рабство.

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Тег рабство, сутенер, сутенерство, сексуальное рабство

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