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В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известно

28 июля, 14:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инфицированных обнаружили во время планового тестирования

В Одессе, где ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в управлении Государственной миграционной службы Украины, COVID-19 заболели шесть сотрудников "Инфоксводоканала".

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Как сообщает "Думская", среди инфицированных – двое инженеров, сотрудник информационного центра и сотрудник службы водосбыта. Должности еще двух зараженных уточняются.

На предприятии начали проверку. Эпидемиологи требуют предоставить список всех сотрудников, которые контактировали с больными.

По словам пресс-секретаря предприятия Сергея Чабана, инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников на COVID-19.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию. В офисе проводится санитарная обработка", – сказал Чабан.

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Отмечается, что "Инфоксводоканал" продолжает работу в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области коронавирусом заболел сотрудник Хозяйственного суда.

Также напомним, в Одесской области начнут работать больницы второй волны. В регионе растет заболеваемость.

Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Одесса эпидемия водоканал вспышка коронавирус заболевшие COVID-19

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