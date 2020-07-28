В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известно

В Одессе, где ранее вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали в управлении Государственной миграционной службы Украины, COVID-19 заболели шесть сотрудников "Инфоксводоканала".
Как сообщает "Думская", среди инфицированных – двое инженеров, сотрудник информационного центра и сотрудник службы водосбыта. Должности еще двух зараженных уточняются.
На предприятии начали проверку. Эпидемиологи требуют предоставить список всех сотрудников, которые контактировали с больными.
По словам пресс-секретаря предприятия Сергея Чабана, инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников на COVID-19.
"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию. В офисе проводится санитарная обработка", – сказал Чабан.
Отмечается, что "Инфоксводоканал" продолжает работу в штатном режиме.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области коронавирусом заболел сотрудник Хозяйственного суда.
Также напомним, в Одесской области начнут работать больницы второй волны. В регионе растет заболеваемость.
Кроме того, новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области – смотрите видео:
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