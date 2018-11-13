В Одессе загорелся пункт приема вторсырья и металлолома: опубликованы фото

В Одессе 13 ноября вспыхнул пожар на территории пункта приема вторсырья и металла. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Сообщение о возгорании за вторым переездом Тираспольского шоссе спасатели получили 12:15. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на площади в 200 квадратных метров горят полиэтиленовые отходы и мусор.

"Причина возгорания пока не известна, служба еще работает на месте", – уточнили в разговоре с журналистами "Сегодня" спасатели.

При этом они добавили, что для борьбы с огнем привлекались три пожарных машины и 18 бойцов ГСЧС. Обошлось без пострадавших. Между тем, пользователи соцсетей рассказали, что клубы густого дыма были видны издалека.









Напомним, что ранее спасатели ликвидировали масштабный пожар на маслозаводе под Одессой. Огонь не могли потушить более 11 часов, а местные жители всю ночь провели на чемоданах.

Также мы сообщали, что в Одессе в очередной раз загорелся санаторий "Красные зори". Пожар произошел в пяти метрах от частных жилых домов, жители которых были эвакуированы. Местные предположили, что кто-то пытался таким образом расчистить место для стройплощадки.

А ранее во время пожара Одессе прогремели взрывы, были ранены четыре спасателя, когда на складе станции техобслуживания по улице Дальницкой взорвался газовый баллон. Пожарные были ранены из-за обрушения крыши горящего здания.