Масштабный пожар под Одессой: появились новые подробности

Во время крупного пожара на маслозаводе под Одессой, который продолжался более 11 часов, очевидцы боялись, что в любую минуту может взорваться многотонная емкость с аммиаком. Многие люди признались, что начали собирать вещи и готовиться к эвакуации.

Боролись с огнем более сотни спасателей и два десятка машин. Масштабы пожара были такими, что сюда без остановки прибывали пожарные наряды со всей Одессы.

Как оказалось, вспыхнул центральный цех – загорелось растительное масло и тара. Работники были срочно эвакуированы, а среди местных жителей началась паника – ближайшие дома находятся в нескольких сотнях метров от предприятия.

"Дети из Южного, истерика, что бабушка напротив завода. И мы могли также быть, как те, которые склады подрывают, и мы так – всю жизнь прожить, и остаться без ничего. Документы, все в сумку", – призналась Галина Вишневская, жительница Новых Биляров.

Многие местные жители всю ночь провели на чемоданах, готовясь к срочной эвакуации. Некоторые вспоминали, что огонь может перекинуться на емкость с аммиаком – цистерна с семью тоннами этого взрывоопасного вещества находился совсем близко от цеха. Аммиак используют для работы холодильного оборудования.

В свою очередь, местные чиновники уверяют, что пытались успокоить людей.

"Мы сдерживали панику среди людей, никакой эвакуации не объявляли. Единственное, что нам сказало руководство – донести до населения, по возможности, чтобы люди были готовы, чтобы под рукой были документы", – объяснила Жанна Мартынова, сельский голова Новых Биляров.

Спасатели боролись с пожаром всю ночь, и определили площадь возгорания в полторы тысячи квадратных метров.

"Была угроза выброса аммиака и взрывов. Сложность борьбы с пожаром была обусловлена близким расположением других производственных цехов, непосредственной близости к железной дороге, где находились емкости и цистерны с рапсовым маслом", – отметил спасатель Александр Крицкий.

До семитонной емкости с аммиаком огонь не добрался, а в семь часов утра спасатели отчитались о том, что ликвидировали возгорание. Впрочем, на следующий день на территории были замечены еще две спецмашины, а пожарные до сих пор дежурят на месте происшествия.

Также здесь работает оперативно-следственная группа и специалисты испытательно-исследовательской лаборатории – они выясняют причины возгорания. Специалисты озвучили сразу несколько версий.

"Возможно, нарушение работы агрегатов во время технологического процесса, возможно, это связано с электропроводами. Сейчас еще рано говорить о причинах", – признал спасатель Александр Крицкий.

Сейчас уже известно, что во время пожара люди не пострадали. Работников завода после пожара отпустили по домам, ничего не объясняя, а руководство завода отказалось общаться с прессой.

Напомним, масштабный пожар на предприятии "Дельта Вилмар" возле города Южный Одесской области вспыхнул вечером 6 ноября. Кроме того, ранее в Одессе возник пожар на складе станции техобслуживания на улице Дальницкой.