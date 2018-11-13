В Запорожской области мужчина погиб, упав в компостную яму
31-летний мужчина не смог выбраться из ямы, травмировавшись при падении
В Запорожской области мужчина упал в компостную яму и погиб, не сумев выбраться на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Трагедия произошла 12 ноября во дворе частного дома по улице Гагарина в поселке Терноватое. Как выяснилось, рабочий ремонтировал насос возле компостной ямы и, вероятно, не удержавшись на ногах, упал в нее.
Из-за полученных при падении травм 31-летний мужчина не сумел выбраться на поверхность и погиб.
Подняли на поверхность тело погибшего спасатели, которые передали его на экспертизу. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Напомним, ранее в центре Запорожья велосипедист попал под маршрутку, внезапно изменив направление движения. Мужчину со множеством травм госпитализировали.
Также мы писали о пожаре, который произошел в курортном Бердянске, когда женщина зажгла поминальную свечу в память о родственниках и от ее пламени загорелись домашние вещи. Огонь вовремя заметили и потушили, обошлось без пострадавших.
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