В Запорожской области мужчина погиб, упав в компостную яму

Сегодня, 18:39

31-летний мужчина не смог выбраться из ямы, травмировавшись при падении

Фото: IPnews
Фото: IPnews

В Запорожской области мужчина упал в компостную яму и погиб, не сумев выбраться на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Трагедия произошла 12 ноября во дворе частного дома по улице Гагарина в поселке Терноватое. Как выяснилось, рабочий ремонтировал насос возле компостной ямы и, вероятно, не удержавшись на ногах, упал в нее.

Из-за полученных при падении травм 31-летний мужчина не сумел выбраться на поверхность и погиб.

Подняли на поверхность тело погибшего спасатели, которые передали его на экспертизу. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, ранее в центре Запорожья велосипедист попал под маршрутку, внезапно изменив направление движения. Мужчину со множеством травм госпитализировали.

Также мы писали о пожаре, который произошел в курортном Бердянске, когда женщина зажгла поминальную свечу в память о родственниках и от ее пламени загорелись домашние вещи. Огонь вовремя заметили и потушили, обошлось без пострадавших.
несчастный случай, запорожская область, ГСЧС

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"Сегодня"

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