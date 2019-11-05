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В Одессе женщина сжигала листья прямо во дворе многоэтажки

5 ноября, 16:42

Несмотря на множество просьб прекратить, женщина подбрасывала в костер новое топливо

В Одессе жителей города возмутила женщина, которая сжигала мусор и листья прямо во дворе многоэтажки. На кадрах съемки видно, как она сносит отходы на костер у жилой зоны.

На просьбы очевидцев женщина не реагировала, а потому им пришлось вызывать полицию.

Напомним, ранее в Киеве выясняли причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, а жители окрестностей столицы говорили об экологической катастрофе. Так, в считаных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть".

Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснили подробности экологического скандала.

Люди в Киеве уже несколько дней подряд жалуются, что невозможно дышать, и практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50.

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Одесса поджог листва

Источник: Сегодня

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