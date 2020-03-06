В Одесском зоопарке родился тигренок: фото и видео с малышом

Сейчас малыш находится с мамой

В зоопарке в Одессе у пары амурских тигров Тайгера и Натали родился детеныш. Об этом сообщили в пресс-службе одесского городского совета.

В публикации отметили, что сейчас тигренок чувствует себя хорошо и находится с матерью.

"Чуть позже малыш начнет выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним", – рассказали в горсовете.

Имя для тигренка выберут позже в рамках конкурса "Дай имя малышу".

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"В Одесском зоопарке проживает пара амурских тигров Тайгер и Натали. В прошлом году в зоопарк прибыл еще один молодой тигр, который сейчас обживается на новом месте", – написали в сообщении.

Также отмечается, что амурские тигры – самые хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.

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Напомним, недавно мы рассказывали, что в зоопарке в Мелитополе также родились двое камерунских карликовых баранов . Порода попала в Украину из Африки.

Кроме того, ранее в зоопарке Харькова отмечали Масленицу. Питомцы получили праздничное угощение – традиционные блины с различной начинкой. "Сегодня" показывали, как животные пробовали новые лакомства.

Также в столичном зоопарке появились новые животные – пара гуанако, которых зовут Рикардо и Рахель. Парочка прибыла в Киев из Ровенского зоопарка.

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