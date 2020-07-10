В Одесском зоопарке женщина пыталась "спасти" новорожденную косулю: детеныш погиб

В зоопарке Одессы, где недавно появились птенцы филина, женщина пыталась "спасти" новорожденного детеныша косули, однако ее действия привели к гибели малыша.

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Об этом рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, сообщает "Думская".

Женщина увидела, как новоиспеченная мать толкает младенца, и подумала, что она бьет детеныша – посетительница решила "спасти" малыша и забралась в вольер.

"Это нормально в природе. Новорожденный теленок должен сразу идти за матерью подальше от хищников. Женщина на свой страх и риск залезла в вольер, забрала малыша и отнесла его охране", - рассказал директор.

Беляков добавил, что "косуленок не успел получить молозиво, которое запускает пищеварительную систему, обратно мать его не приняла, и мы, как ни старались, не смогли его спасти, малыш погиб".

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Он добавил, что посетители часто критикуют работу сотрудников зверинца, потому что не разбираются в специфике поведения животных.

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В качестве примера Беляков отметил, что зоопарк, в частности, обвиняли, якобы они оставили слониху Венди без воды, заставив ее изнывать от жажды и обсыпать себя пылью.

"Слоновья поилка находится в тыльной стороне вольера, ее плохо видно. А пылевые ванны — это естественная потребность этих животных. Мы специально привозим песок мелких фракций для этого", - объяснил он.

Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

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