В Одесской области 18-летний парень ограбил кассу ж/д вокзала

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В Одесской области 18-летний парень ограбил кассу железнодорожного вокзала города Белгороде-Днестровский.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, нападавший ударил кассиршу стеклянной бутылкой по голове, когда она выходила из кабинета и закрывала дверь. После этого он проник в помещение и украл две тысячи гривен.

На помощь пострадавшей пришли случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь и полицию. Опросив свидетелей, копы установили личность подозреваемого.

Им оказался 18-летний местный житель, который уже имеет судимость. На следующий день он был задержан. Парень признался в содеянном и рассказал, что деньги уже потратил. Было открыто уголовное производство по статье "грабеж", ему грозит тюрьма на срок до восьми лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Одесской области произошло нападение на бизнесмена – средь бела дня на улице одного из сел его машину заблокировали, нанесли несколько ударов и отобрали сумку с деньгами и документами. Добычей разбойников стало более 600 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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