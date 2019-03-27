В Одесской области "больница на колесах" обследовала тысячи жителей глубинки

Специалисты из мобильной клиники поставили 3123 диагноза

В Одесской области "больница на колесах" обследовала тысячи жителей глубинки. Фото: пресс-служба Одесской ОГА.

В Одесской области "больница на колесах" обследовала тысячи жителей глубинки Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/bb7/fa4/5c9bb7fa4d157.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/bb7/fa4/5c9bb7fa4d157.jpg 2019-03-27T20:04:20+02:00 Одесса Специалисты из мобильной клиники поставили 3123 диагноза

В Одесской области закончился первый этап работы проекта "Мобильная поликлиника" – за три месяца две бригады медиков объехали 75 населенных пунктов и бесплатно обследовали более 30 тысяч жителей сел, поселков и районных центров. Как рассказали в пресс-службе Одесской ОГА, специалисты приняли в полтора раза больше людей, чем планировалось изначально.

Больницы на колесах работали в рамках областной программы "Доступная медицина", рассчитанной на 2019-2020 годы. Основная задача врачей – выявлять признаки наиболее распространенных болезней на ранних стадиях и направлять пациентов на дальнейшее лечение.

Диагностику проводили кардиологи, офтальмологи, гинекологи, эндокринологи, специалисты ультразвуковых исследований и рентген-лаборанты, которые работали с маммографом. Первыми опробовали на себе новый проект жители Савранского и Кодымского районов.

"В первую неделю работы две команды специалистов осмотрели там более 1000 жителей. Часто врачи вели прием в течение 10-12 часов, чтобы обследовать всех, кто получил направление или пришел самостоятельно", – рассказала директор областного департамента охраны здоровья Елена Теряева.

В Балтском и Ананьевском районах обследования прошли также около тысячи человек, причем у 122 из них впервые выявили заболевания.

К слову, по просьбе местных жителей вместе с мобильной поликлиникой порой приезжали и врачи других специальностей. Так, в село Новые Беляры Лиманского района наведались пульмонологи, а в Великой Михайловке попросили провести консультации детских врачей – хирургов, дерматологов и стоматологов. И пока взрослых осматривали в мобильных поликлиниках, детвору принимали в школах.

В итоге больше всего желающих бесплатно проверить здоровье медики зарегистрировали в Арцизском, Килийском и Измаильском районах. В целом врачи поставили 3123 диагноза, сделали 1800 маммографий и почти 3500 УЗИ.

МНЕНИЯ.

Заехали медики и в четыре села Болградского района. В селе Криничное нам рассказали, что очередь к врачам выстроилась огромная, так что некоторым даже не удалось попасть на прием. Люди преклонного возраста в основном стремились попасть к кардиологу, а более молодые — к маммологу и эндокринологу.

"Это хорошая инициатива, особенно для людей пожилого возраста, которых сложно отвезти в город на прием. Также проблема для нас пройти маммографию: специалисты в Болграде и Измаиле есть, но для более тщательного обследования направляют в Одессу", – рассказала жительница села Мария Константинова.

А в местной начальной школе работали детский стоматолог и хирург.

"У восьми учеников врач обнаружил нарушения – паховые грыжи, сколиоз и другие. Эти дети не стояли у нас на учете, а теперь мы займемся их здоровьем", – рассказали в школьном медпункте.

Между тем, результатами обследования в Криничном остались довольны не все.В частности, у некоторых пациентов возникли сомнения в точности результатов.

"Я и раньше делала маммографию, но результаты были другие. Сомневаюсь, что маммограф точно работает, потому что по дорогам в глубинках его явно растрясло", – пожаловалась местная жительница Анна.

По ее мнению, проблемы с медобслуживанием в селах благодаря мобильным поликлиникам не решить.

"У нас сократили медперсонал амбулатории до трех медсестер, закрыли физкабинет и лабораторный кабинет. Теперь, чтобы сдать элементарные анализы, нужно ехать в город. Вряд ли это можно назвать позитивными последствиями медреформы", – пожаловались в Криничном.

"Нам нужны квалифицированные специалисты, которые смогут оказывать помощь в селе, а их очень мало", — заявили жители села.

Напомним, что с 1 апреля Министерство охраны здоровья планирует полностью остановить выделение средств на лечение украинцев, которые не заключили соглашение с семейным врачом. Сейчас таких насчитывает 16 миллионов. "Сегодня" выясняли, откажут ли им в медицинской помощи.

Также мы сообщали о том, что бесплатные лекарства в Украине можно будет получить только по электронному рецепту. То есть те, кто до сих пор не "прикрепился" к определенному врачу, воспользоваться бесплатной госпомощью не смогут.

Также Кабинет министров утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Поэтому антибиотики в Украине будут продавать только по рецепту.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области "больница на колесах" обследовала тысячи жителей глубинки". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.