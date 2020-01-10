Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

В Одесской области двое детей пожаловались полиции на своих родителей

10 января, 12:50

Мальчик и девочка не стали терпеть "воспитания" пьяного отца

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области девятилетний мальчик и восьмилетняя девочка из Измаила заявили в полицию на своих родителей.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, осенью прошлого года 36-летняя женщина и ее 48-летний муж уже подвергались административному взысканию за совершение домашнего насилия над детьми.

Однако недавно во время "воспитательного" процесса супруги решили усилить эффект нецензурной бранью в адрес детей, а когда агрессия взрослых почти дошла до физического наказания, а нетрезвый отец на глазах сына и дочери начал толкать еще и мать, мальчик успел обратиться за помощью в полицию.

"Супруги уже привлекались к административной ответственности за аналогичное поведение, однако надлежащих выводов не сделали и снова позволили себе оказывать психологическое давление на детей. На обоих родителей полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Наказание за указанные деяния им определит суд", — рассказала старший инспектор сектора ювенальной превенции Ольга Владичко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети родители Измаил одесская область домашнее насилие

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгами
В Одесской области жители села нашли на свалке матрас с деньгамиОдесса
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробности
В Одессе новогодние елки меняют на сладости: подробностиОдесса
Двойное убийство в Киеве: подозреваемых задержали в Одессе
Двойное убийство в Киеве: подозреваемых задержали в ОдессеОдесса
В Сети появилось видео момента провала дороги в Одессе
В Сети появилось видео момента провала дороги в ОдессеОдесса
В Украине цветут вишни и одуванчики с лютиками: фото природных аномалий
В Украине цветут вишни и одуванчики с лютиками: фото природных аномалийЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...