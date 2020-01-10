В Одесской области двое детей пожаловались полиции на своих родителей

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области девятилетний мальчик и восьмилетняя девочка из Измаила заявили в полицию на своих родителей.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, осенью прошлого года 36-летняя женщина и ее 48-летний муж уже подвергались административному взысканию за совершение домашнего насилия над детьми.

Однако недавно во время "воспитательного" процесса супруги решили усилить эффект нецензурной бранью в адрес детей, а когда агрессия взрослых почти дошла до физического наказания, а нетрезвый отец на глазах сына и дочери начал толкать еще и мать, мальчик успел обратиться за помощью в полицию.

"Супруги уже привлекались к административной ответственности за аналогичное поведение, однако надлежащих выводов не сделали и снова позволили себе оказывать психологическое давление на детей. На обоих родителей полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Наказание за указанные деяния им определит суд", — рассказала старший инспектор сектора ювенальной превенции Ольга Владичко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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