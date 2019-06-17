Когда дом — не крепость: как украинские женщины борются с домашним насилием

Виды домашнего насилия и методы борьбы с ними: мнения экспертов

Вероника Мудрая. «Белая лента» в посольстве США в Украине. Фото: Белая лента.

Первый раз муж ударил Татьяну Алиеву, еще когда они только начали встречаться. Она просто не захотела сесть с ним в машину, так как он был пьян. Татьяна еще не знала, что с этого момента начнется ее собственный "домашний" триллер.

Проблема

"Первые три месяца я всячески его избегала, но он не оставлял меня в покое, — рассказывает Татьяна. — Я думала, что он больше не повторит этого. До регистрации брака он меня не бил — был закодирован от алкоголя. Мы ругались очень часто, он всегда говорил на повышенных тонах, но я очень жалела его. Знала, что его били родители, и думала, что справлюсь и помогу ему. Но после рождения второго ребенка начался ад! Я даже лежала в реанимации со сломанными ребрами. И боялась рассказать правду. Три года назад, после девяти сотрясений и проломленной головы, я увидела глаза испуганных детей. И наконец решилась на развод. Тогда впервые вынесла все как есть в СМИ и на страницу Facebook. Когда суд по ограничительному предписанию запретил мужу приближаться к нам с детьми, он сильно испугался".

Татьяна процесс еще не выиграла. Но муж признал свою вину и продолжает убеждать Татьяну помочь ему наладить контакт с детьми. Говорит: очень хочет быть папой.

Все такие истории начинаются примерно одинаково. Женщина хочет счастливую семью, ей встречается мужчина, который красиво ухаживает, но после брака жизнь превращается в кошмар.

"Я стала жертвой абьюза (жестокого обращения), семейного киднеппинга и собственных иллюзий, — говорит Соня Березовская. — Но, пережив весь этот ужас, я не остановилась. А стала бороться за справедливость".

Как оказалось, ее муж, чтобы завлечь жертву, даже специально проходил тренинги по газлайтингу (психологической манипуляции, целью которой является заставить жертву сомневаться в своей адекватности. — Авт.).

"От ребенка к ребенку". В реабилитационном центре села Цибли. Фото: Белая лента

По закону

В январе 2018 года вступил в силу Закон "О предупреждении и противодействии домашнему насилию". Он предусматривает для обидчика либо наказание общественными работами (150—240 часов), либо лишение свободы сроком до 2 лет. До этого, по статистике Нацполиции, к правоохранителям обращалось всего 2—10% пострадавших (160—730 человек). Но уже в 2018 году, благодаря принятию закона и работе общественных организаций, в полицию обратилось 160 тысяч пострадавших женщин! Только за последние три месяца по статье 126 "Домашнее насилие" зарегистрировано 236 дел, три из них — с участием несовершеннолетних.

"Существуют экономические факторы. Например, когда женщина зависима от мужчины, когда она находится без работы, — делится глава "Белой ленты" в Украине Вероника Мудрая. — Так она попадает в зависимость не только в материальную, но и психологическую. Если она это допускает, рождаются нездоровые отношения. Если женщина продолжает убеждать себя, что такого больше не повторится — она попадает в ловушку. И насилие переходит все границы".

Мы попросили специалистов рассказать о типах домашнего насилия и методах борьбы с ними.

Психологическое насилие

"Этот тип преступления доказать сложнее всего. Ведь не все полицейские, приезжающие по вызову, владеют знаниями психологии, — поясняет адвокат Екатерина Власюк. — Самое важное при оформлении — указать причинно-следственную связь, объяснить, какие именно действия обидчика привели к вызову. Нужна и доказательная база: показания свидетелей, диктофонная запись, видео, сообщения на телефоне, в которых проявляется унижение, оскорбление, психологическое давление. Например: "Я заберу у тебя детей", "Я тебя уничтожу", или "Я сделаю все, чтобы...". То есть какие-то конкретные угрозы".

Экономическое насилие

Речь о том, что жертву выгнали из жилья, забрали документы, не дают деньги или забирают их.

"Когда женщина остается дома и растит детей, заработанные на семью деньги мужчина считает своими собственными, — объясняет гештальт-терапевт Лилия Шевцова. — В подобных ситуациях я рекомендую воспользоваться проектом "Муниципальная няня" и найти себе работу".

Физическое насилие

"Чаще его классифицируют как "телесные повреждения средней либо высокой тяжести", чтобы дело быстрее попало в суд, — говорит адвокат Екатерина Власюк. — Необходимо вызывать милицию и обязательно снять побои. Нужно держать под контролем свои документы, иметь сумму денег, которая даст возможность уйти, и не отдавать телефон. Завести на быстром наборе номер того, кто сможет помочь, и придумать кодовое слово, которое сообщит об опасности".

Если жилье принадлежит не вам — лучше уходить в тот же день.

"Есть приюты в центрах по делам семьи и центрах социально-психологической помощи. Есть друзья или знакомые, к которым можно обратиться, — говорит Лилия. — Если жилье принадлежит вам или оно съемное — полиция может выписать 10-дневное предписание, и агрессор не приблизится к вам. Но часто жертвам становится жаль агрессора, и они забирают жалобу. А спустя время тот берется за старое. Это происходит от неумения выплескивать накопившийся гнев, который они вымещают в семье".

Татьяна Репеде. "Правильные отношения формируются с детства". Фото: Белая лента

"Белая лента"

Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

"Важно всячески стараться изменить модели поведения в обществе, чтобы люди не терпели издевательства по отношению друг к другу, — говорит председатель "Белой ленты" в Украине Вероника Мудрая. — Начать мы решили с обучения детей: открыли проект "Уроки равенства". Это несколько интерактивных мультиков, обучающих воспитанию взаимного уважения между мальчиком и девочкой. Планируем сотрудничать со школами. Нас поддерживает Нацполиция. Ее представители со всех регионов надевали белую ленту, снимали видео и публиковали в соцсетях с хештегом #я_захищу".

В прошлом году амбассадором движения "Белая Лента в Украине" стал футболист Андрей Шевченко, в 2019 к нам присоединилась украинский художник и дизайнер Татьяна Рамус. 1 июня в Киеве прошел семинар ArtRamus & White Ribbon Ukraine. Для сбора средств для пострадавших от домашнего насилия Татьяна Рамус выпустила капсульную коллекцию тематических футболок. Ранее подобные выпускали "Дольче & Габбана" (Италия) и Стелла Маккартни (Британия). Все средства от продажи футболок перечислят благотворительному фонду White Ribbon Ukraine.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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