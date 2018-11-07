В Одесской области грузовик насмерть сбил пешехода

В Одесской области грузовой автомобиль насмерть сбил мужчину. Личность пешехода устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

ДТП произошла 6 ноября на автодороге "Одесса-Белгород-Днестровский". За рулем грузовика Mercedes находился 35-летний мужчина. Личность погибшего в результате аварии пешехода устанавливают полицейские. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Напомним, 4 ноября в Раздельнянском районе Одесской области Opel Vectrа сбил велосипедиста. 59-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.