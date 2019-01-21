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В Одесской области из снежного плена пять раз спасали водителей

Сегодня, 19:44

Со скользкого участка дороги отбуксировали два легковых, два грузовых автомобиля и один микроавтобус

Фото: Pixabay
В Одесской области из снежного плена пять раз спасали водителей //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/604/e04/5c4604e04a419.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/604/e04/5c4604e04a419.jpg Одесса Со скользкого участка дороги отбуксировали два легковых, два грузовых автомобиля и один микроавтобус

Непогода вновь пошла в наступление. Снижение температуры и гололедица спровоцировали ДТП в Одесской области. Так, в минувшее воскресенье сотрудники ГСЧС пять раз выезжали на помощь водителям в Подольском, Беляевском, Березовском и Любашевском районах.

"В целом помощь оказали 18 людям. Со скользкого участка дороги отбуксировали два легковых, два грузовых автомобиля и один микроавтобус", — сообщает пресс-служба ведомства. По прогнозам синоптиков, гололедица в регионе продержится всю неделю.

Сегодня спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГСЧС. В частности, сегодня на дорогах станы ожидается гололедица. Кроме того, в южных и центральных и восточных областях местами ожидаются значительные осадки и налипание мокрого снега.

А в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Ранее мы писали, что после Крещения синоптики на днях пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Сайт "Сегодня" с помощью самых новых данных решил проверить, какой погоды ждать в ближайшие дни.

Во вторник, 22 января осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха днем составит: в западных областях от -7 градусов от 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов и на юге от -5 до +1 градуса.

В среду, 23 января снег везде, кроме западных областей. Столбик термометра днем на западе будет колебаться в диапазоне от -7 градусов до 0, в северных и восточных областях от -10 до -7 градусов, в центре от -8 до -6 градусов, на юге от -1 до +5 градусов.

погода, непогода, снежный плен, снегопады

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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