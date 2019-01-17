После Крещения в Украину придут морозы: прогноз погоды на неделю

Местами дневные и ночные перепады температур будут составлять до 10 градусов

Фото: Pixabay

После Крещения в Украину придут морозы: прогноз погоды на неделю https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/07f/104/5c407f104bcc9.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/07f/104/5c407f104bcc9.jpg 2019-01-17T15:16:00+02:00 Украина Местами дневные и ночные перепады температур будут составлять до 10 градусов

В ближайшие несколько дней в Украине похолодает. И если в пятницу и субботу будет всего пару градусов ниже нуля, а местами и плюсовая температура, то уже в воскресенье и последующие дни резко наступят морозы, а ночью местами температура опустится до -15 мороза. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в пятницу, 18 января, по всей территории Украины ожидается днем плюсовая температура, минимально – будет около нуля. А в среднем +1-4 тепла даже на севере страны. На западе – дожди с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

В субботу, 19 января, похолодает по всей стране на 2-3 градуса и в среднем температура будет от нуля до минус 2 градусов. Осадков нигде в Украине не прогнозируют.

А вот в воскресенье, 20 января, похолодает еще на 4-5 градусов. И там, где накануне было около нуля – температура опустится до минус 5-6 мороза. На западе и севере страны прогнозируют снег. На остальной территории без осадков.

В понедельник, 21 января, морозная погода удержится на большей части Украины. Но на юго-востоке потеплеет и прогнозируют дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Во вторник, 22 января, снова вернутся морозы, и днем температура воздуха по всей Украине в среднем будет от -5 до -8 мороза. Ночью столбики термометров опустятся до 13-15 ниже нуля. Осадков не прогнозируют нигде.

Народный прогноз погоды

18 января отмечается Крещенский сочельник, Голодная кутя, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутей. Если в этот день метель, снег и поземка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной, пишет сайт "Синоптик".

19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: "День теплый — хлеб темный (густой)", значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день является концом святок: "Иван Креститель праздники увел". Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай. К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: "Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй — к Великодню пошло".

21 января почитается память Емилиана, исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: "Емельян, накрути буран". Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

22 января почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: "Растет день в январе — растет и холод", что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.

Напомним, народные синоптики обещали украинцам в январе 2019 года аномальные морозы.

Ранее мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле.

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