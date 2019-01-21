Непогода в Украине: спасатели объявили штормовое предупреждение
В Карпатах сохраняется 3 уровень снеголавинной опасности
На территории Украины сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В частности, сегодня на дорогах станы ожидается гололедица. Кроме того, в южных и центральных и восточных областях местами ожидаются значительные осадки и налипание мокрого снега.
А в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, что после Крещения синоптики пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Также мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год.
А тем временем начало покрываться льдом Азовское море. Вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышутся.
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