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Непогода в Украине: спасатели объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 08:55

В Карпатах сохраняется 3 уровень снеголавинной опасности

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги
В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги. Фото: Pixabay
Непогода в Украине: спасатели объявили штормовое предупреждение //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/567/c36/5c4567c36dd5a.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/567/c36/5c4567c36dd5a.jpg Украина В Карпатах сохраняется 3 уровень снеголавинной опасности

На территории Украины сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, сегодня на дорогах станы ожидается гололедица. Кроме того, в южных и центральных и восточных областях местами ожидаются значительные осадки и налипание мокрого снега.

А в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, что после Крещения синоптики пообещали украинцам ощутимое похолодание и вполне серьезные морозы. Также мы писали о прогнозе погоды на весь 2019 год.

А тем временем начало покрываться льдом Азовское море. Вода уже наполовину состоит изо льда, поэтому волны едва колышутся.

погода, непогода, Украина, штормовое предупреждение, ГСЧС

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