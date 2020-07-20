В Одесской области из-за алкоголя умерла 17-летняя девушка

Врачи до последнего пытались ее спасти

В Одесской области употребление алкоголя привело к трагедии – из-за отравления умерла несовершеннолетняя девушка.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все произошло в селе Троицкое Любашевского района. По предварительным данным, 16 июля девушке стало плохо и в два часа ночи она вызвала скорую помощь. Медики доставили ее в реанимационное отделение районной больницы. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько часов больная умерла.

"Согласно врачебному свидетельству, смерть наступила от отравления суррогатом алкоголя", - рассказали в полиции.

Смерть девушки расследуют как умышленное убийство с пометкой "естественная смерть". Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти несовершеннолетней.

Напомним, ранее в Полтавской области 17-летний парень умер от выпитого алкоголя – трагедия произошла в новогоднюю ночь.

А перед этим в Кременчуге две школьницы напились до потери сознания и попали в больницу в тяжелом состоянии.

Также сообщалось, что в Николаеве в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу. Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе.

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