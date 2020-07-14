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В Одесской области коронавирусом заболели пациенты психбольницы

14 июля, 03:22

Елена Вус Елена Вус

Положительный результат ПЦР-исследований выявлен у одного медицинского работника и семи пациентов

В Одесской области, где с 22 июня был ужесточен карантин, зафиксировали вспышку коронавируса в КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2".Положительный результат ПЦР-исследований выявлен у одного медицинского работника и семи пациентов.

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По решению комиссии, все отделения учреждения переведены в режим обсервации сроком на 14 дней. На этот период все въездные ворота и калитки должны быть закрыты на внутренние и внешние замки. По периметру и у ворот заведения должна быть штатная охрана и установлены предупредительные знаки. Также запрещен проход на территорию КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2" жителям общежития, расположенного на границе с этой больницей.

Александровскому сельсовету рекомендуется изменить расположение остановки у КНП "Одесская областная психиатрическая больница №2" на отдаленное место возле стадиона. Территория остановки у больницы должна быть ограждена лентой с размещением объявления об изменении ее расположения.

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Ранее сообщалось, что в Главном управлении Государственной миграционной службы Украины в Одесской области зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области.

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психбольница вспышка пациенты коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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