Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области легковушка слетела в кювет и вспыхнула: пассажиру чудом удалось спастись

20 апреля, 03:10

Тина Наринецкая

Водитель выбраться из авто не смог и погиб

В Одесской области произошло смертельное ДТП – легковушка слетела в кювет, перевернулась, а потом загорелась. Водитель авто погиб на месте, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Все случилось 19 апреля в селе Сербка Лиманского района. Как выяснилось, за рулем ВАЗ находился 26-летний местный житель. Он пытался обогнать автомобиль, который ехал впереди, но не справился с управлением – легковушка съехала в кювет. В итоге авто перевернулось и загорелось.

На момент аварии в салоне вместе с водителем находился еще 42-летний пассажир. Ему удалось выбраться из автомобиля. Водителя же зажало в легковушке, и он погиб.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, недавно в Одессе автомобиль BMW столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata и врезался в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Позже выяснилось, что в этой аварии погибли дети известных местных предпринимателей.

Также мы писали, что в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП смерть погиб водители одесская область кювет автомобили

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 19 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 19 апреля и все подробности из регионовУкраина
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились
Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились "маскоматы" (фото)Одесса
Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)
Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)Одесса
Женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавируса
Женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавирусаОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...