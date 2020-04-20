В Одесской области легковушка слетела в кювет и вспыхнула: пассажиру чудом удалось спастись

Водитель выбраться из авто не смог и погиб

В Одесской области произошло смертельное ДТП – легковушка слетела в кювет, перевернулась, а потом загорелась. Водитель авто погиб на месте, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Все случилось 19 апреля в селе Сербка Лиманского района. Как выяснилось, за рулем ВАЗ находился 26-летний местный житель. Он пытался обогнать автомобиль, который ехал впереди, но не справился с управлением – легковушка съехала в кювет. В итоге авто перевернулось и загорелось.

На момент аварии в салоне вместе с водителем находился еще 42-летний пассажир. Ему удалось выбраться из автомобиля. Водителя же зажало в легковушке, и он погиб.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, недавно в Одессе автомобиль BMW столкнулся с припаркованным Hyundai Sonata и врезался в столб. В ДТП погибли водитель и пассажирка авто. Позже выяснилось, что в этой аварии погибли дети известных местных предпринимателей.

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